TERRORISMO – SERGIO BERLATO (FDI-AN-MCR) – TUTTO L’OCCIDENTE SI SCHIERI CON PUTIN SENZA ESITAZIONI



L’attentato di San Pietroburgo, ennesimo atto terroristico di stampo islamista, ha ulteriormente confermato che tutto il mondo occidentale, in primis l’Europa, non può continuare con un atteggiamento diffidente e a tratti isolazionista nei confronti della Russia – afferma il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Sergio Berlato. Le sanzioni economiche volute da Bruxelles sono frutto di una visione geopolitica anacronistica e priva di una visione veramente europeista, soprattutto quando sono dirette verso una nazione fondamentale nello scacchiere internazionale – precisa Berlato. Non possiamo fare a meno della Russia, del suo peso internazionale e della determinazione di Putin nel contrastare in modo determinante il terrorismo – continua il Consigliere Berlato. L’Europa ed il mondo occidentale non si limitino alle solite parole di circostanza per esprimere cordoglio; ora è tempo di agire da alleati, rinsaldando pienamente i rapporti con la Russia di Putin nella lotta contro chi ci vorrebbe annientare – conclude Berlato.

