Primavera del Prosecco Superiore

Scoprite il territorio del Prosecco Superiore attraverso le Mostre del Vino.



Nei tre mesi della rassegna enoturistica più importante del Veneto, le colline del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ospitano 17 Mostre del Vino che dal 18 marzo al 11 giugno propongono, accanto alle degustazioni dei vini, la possibilità di assaggiare svariati prodotti tipici locali.



Vi è inoltre la possibilità di visitare il territorio con speciali passeggiate e tour guidati, corse in bicicletta, escursioni a cavallo ed eventi sportivi agonistici. Non mancheranno appuntamenti culturali e musicali da vivere in atmosfere uniche nel loro genere.

Tra le colline, sulle facciate di molti casolari si possono ammirare Meridiane dall’alto valore storico ed artistico. Ecco perché il tema di questa edizione del Concorso Fotografico legato alla rassegna enogstronomica è “Scatta… la Primavera del Prosecco Superiore sulla Via delle Meridiane”. L’obiettivo è di far conoscere il rapporto tra l’orologio solare ed il territorio, mostrando come questa antica arte ed i vigneti e le colline interagiscono fra loro.

Grazie alla collaborazione con alcuni Istituti Scolastici della zona, ogni Mostra del Vino ospita un punto d’informazione turistica dove il visitatore può trovare le indicazioni necessarie su: strutture ricettive e pacchetti promozionali, luoghi d’interesse storico artistico, concerti, eventi sportivi e tanto altro.

