Montecchio Maggiore. Marcia “Castellana” e festa popolare di Pasquetta.

Immancabile come l’alternarsi delle stagioni e degli appuntamenti di festa, torna anche quest’anno la tradizionale marcia di Pasquetta, meglio conosciuta come la “Castellana La marcia dei Castelli”, manifestazione non competitiva di 7, 12 e 21 km in programma lunedì 17 aprile 2017 con partenza dal Polisportivo Comunale di Montecchio Maggiore dalle 8 alle 9.30 e arrivo ai Castelli di Giulietta e Romeo.

La marcia, cui parteciperà anche l’Associazione Nordic Walking di Montecchio, rappresenta sia un appuntamento sportivo per i più allenati sia una piacevole occasione di svago per chi volesse semplicemente raggiungere luoghi caratteristici di facile accesso con una passeggiata adatta a persone di tutte le età.

Ma la marcia coincide anche con la festa popolare di Pasquetta. Per tutto il giorno l’area dei Castelli ospiterà infatti un mercatino, uno stand gastronomico a base di cibi tradizionali e appuntamenti di musica e folclore nel ricordo delle tradizioni e dei costumi popolari.

La marcia e la festa sono organizzate dall’Associazione Amici della Città di Montecchio con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di vari gruppi e volontari della città.

“Si tratta di una manifestazione che permette di vivere tutti insieme una giornata di festa in uno degli scenari più belli della nostra provincia, ossia l’area dei Castelli afferma il sindaco Milena Cecchetto -. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare, per rendere ancora più gioiosa la Pasquetta 2017″.

“Camminare o correre tutti insieme permette di vivere in modo diverso il nostro territorio commenta il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli -. La Castellana è l’occasione giusta per godere di una giornata all’insegna della sana pratica sportiva”.

