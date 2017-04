CREAZZO. QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE



Acque Vicentine con nota prot. n. 7930 del 13/04/2017 certifica che l’acqua distribuita dalla rete acquedotistica comunale è costantemente controllata alle fonti, lungo la rete e ai punti di erogazione, rispetta i parametri di legge, è potabile e NON è interessata dalla contaminazione di sostanze perfluoralchiliche (PFAS), come verificato con analisi eseguite su campioni prelevati presso i pozzi di captazione.

L’acqua distribuita nell’acquedotto di Creazzo è derivata dal serbatoio di monte Crocetta, sito in comune di Vicenza che alimenta in toto anche gli acquedotti di Gambugliano, Monteviale, Sovizzo, Altavilla Vicentina e Arcugnano Z.I.

I dati medi delle analisi dell’acqua distribuita sono disponibili nel sito:

http://www.acquevicentine.it/it/clienti/acquedotto/qualita-acqua/

