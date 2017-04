Creazzo. Politically correct: bravo Sindaco!



La Sagra di S. Marco è ormai agli sgoccioli ma non possiamo non fare una menzione sincera del cambio di marcia dell’Amministrazione Comunale che ha permesso, con un civile compromesso, ai giochi di sempre di insediarsi a due passi dalla piazza, per la gioia dei bambini e delle loro famiglie.

Siamo felici che dopo reiterati misunderstanding sia prevalsa una politica “familiare” fatta dalla gente di Creazzo per i Creatini, soprattutto per i nostri piccoli, che lo scorso 25 aprile hanno invaso la piazza approfittando dell’ottimo clima e gratificando la novità all’insegna di un divertimento mai domo: e se è vero che incontrarsi fa sempre piacere nella quiete del vivere quotidiano, ben vengano, almeno una volta l’anno (ed anche di più se possibile), un pò di chiasso e della buona compagnia che rendono sempre di più questo paese degno di essere vissuto in pieno.

Quale politica più degna e futuristica di quella a misura di bambino: chapeau!

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Bravo Sindaco