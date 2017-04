Creazzo. Bando pubblico progetto “home care premium” assistenza domiciliare



Rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

Al pdf che segue il relativo dettaglio:Bando_Pubblico_HCP_2017

