Comprare casa? Ecco come fare senza agenzie



Per comprare, vendere e affittare casa tra privati, senza agenzie, non c’è più solo il passaparola. Si fanno strada, grazie al web, nuove possibilità come quella proposta dalla piattaforma Homepal, una startup che permette anche di gestire online appuntamenti e offerte.

Ecco come funziona. Chi cerca una casa in vendita o in affitto ha a disposizione foto distinte per ogni locale, video, descrizioni dettagliate e recensioni. Per fissare un appuntamento basta visualizzare il calendario delle visite e scegliere data e ora in cui il venditore è disponibile. E’ possibile anche fare un’offerta online. Per il servizio Homepal trattiene, solo nel caso in cui l’offerta vada a buon fine, 290 euro per l’acquisto e 90 euro per l’affitto.

Chi invece vende o affitta una casa ha a disposizione sul sito un calendario per scegliere le date e gli orari in cui è disponibile a mostrare la sua casa e riceve direttamente le offerte di potenziali compratori e affittuari. Con Homepal, tramite Facebook, è possibile inoltre invitare i propri amici a lasciare una recensione e a condividere l’annuncio per generare passaparola. Per un annuncio della durata di un anno si paga 29 euro.

Fonte AdnKronos.com

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Homepal