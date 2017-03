Vicenza. Amministratore unico di Vicenza Logistic City Center, pubblicato l’avviso per la nomina



Il sindaco deve provvedere alla nomina dell’Amministratore unico di Vicenza Logistic City Center srl.

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum vitae all’ufficio protocollo del Comune, in corso Palladio 98, entro le 12 di lunedì 20 aprile 2017.

Le candidature possono essere trasmesse anche tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure a [email protected] , corredate da copia del documento d’identità.

Vanno, inoltre, allegate una dichiarazione di adesione agli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale e una dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo statuto comunale e dallo statuto dell’ente. Deve essere trasmesso anche l’elenco degli incarichi che si ricoprono o che si sono ricoperti nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della candidatura, anche se nel frattempo sono cessati. Infine, devono essere comunicate le eventuali condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune nella sezione pubblicazioni on line, nomine e designazioni.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria generale del Comune, in corso Palladio 98, tel. 0444 221163, email [email protected]

