Veneto. Luoghi e itinerari di fede



Dalle città d’arte come Venezia, Padova o Vicenza, passando per le dolci colline della Pedemontana fino alle vette delle Dolomiti: sono numerosi luoghi di culto che costituiscono un ricco patrimonio culturale per storia e per la bellezza architettonica.

Tra le isole della laguna veneziana, quelle di San Lazzaro degli Armeni e San Francesco del Deserto ospitano splendidi edifici religiosi che regalano ai visitatori un’oasi di pace e tranquillità. Spostandosi sulla spiaggia di Caorle incontriamo la piccola Chiesa della Madonna dell’Angelo, antico edificio eretto intorno al XVIII secolo, mentre nel centro storico il Duomo dell’XI° secolo ospita una importante Pala d’Oro in stile bizantino.

A Padova impossibile non citare la splendida Basilica di Sant’Antonio, uno dei principali luoghi di culto d’Italia. Nella vicina Monselice, sui Colli Euganei, si percorre la Via delle sette chiesette, un breve ma panoramico itinerario che regala una splendida vista sulla pianura Padana.

Migliaia sono i turisti che ogni anno salgono fino al Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza. Si può scegliere di arrivare al santuario attraverso una strada porticata che parte ai piedi del colle e sale per una scalinata di 192 gradini o più semplicemente in macchina. A Chiampo si trova invece una ricostruzione della grotta di Lourdes, che ogni anno attira quasi un milione di fedeli.

Tra gli edifici romanici più belli e meglio conservati d’Italia, a Verona incontriamo la Basilica di San Zeno, che contiene la famosa pala di San Zeno del Mantegna.

Portandosi verso la Valpolicella si trova un’altra importante testimonianza storica: un percorso di circa 15 chilometri che da Fumane a Marano di Valpolicella conduce alla scoperta delle numerose e pittoresche chiesette erette nel corso dei secoli in queste splendide colline.

Un altro itinerario è quello dei dieci capitelli a Monteforte d’Alpone, un tracciato circolare di otto chilometri che -oltre a toccare i capitelli votivi da cui il nome – regala al turista paesaggi bellissimi. Infine, aggrappato a una parete di roccia merita una visita lo spettacolare santuario della Madonna della Corona a Ferrara di Monte Baldo.

In provincia di Treviso si trovano due importanti edifici di culto,:l’abbazia di Santa Maria a Follina e il santuario di Santa Augusta a Vittorio Veneto. Entrambi si contraddistinguono per la valenza architettonica e il fascino dei luoghi che li accolgono.

Anche il territorio bellunese conserva piccoli grandi tesori come il Santuario di Santa Maria delle Grazie, situato ai piedi della Marmolada in località Rocca Pietore, e il santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre.

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Luoghi e itinerari di fede