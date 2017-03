Sicurezza – Sergio Berlato (FDI-AN-MCR) – l’Unione Europea fu fondata per dare maggiore sicurezza a tutti i cittadini: recuperi il suo ruolo originario



Lo sconvolgente attentato terroristico di Londra di chiara matrice islamica come confermato dalla rivendicazione dell’ISIS, e lo sventato attentato di Anversa di queste ore sono solo gli ultimi episodi di una escalation di attacchi perpetrati nel cuore dell’Europa per minare in ogni dove la sicurezza dei cittadini – afferma il Consigliere regionale e Coordinatore di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Sergio Berlato. Non possiamo permettere che i cittadini europei vivano in una situazione di continua paura quando entrano in un aeroporto, quando sono a passeggio nel centro di una delle nostre capitali, quando partecipano a qualsiasi evento pubblico di forte richiamo – sottolinea Berlato. L’Europa è nata principalmente per garantire massima sicurezza e pace sociale; tutto questo sembra oggi una chimera e quindi festeggiare il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma del 1957 assume aspetti beffardi – precisa Berlato. Invece di criticare le politiche di politica estera di Trump, gli attuali Governi del vecchio continente facciano autocritica su una politica della sicurezza che fa acqua da tutte le parti a partire dalla deleteria gestione dell’immigrazione, dal totale disimpegno dei Paesi del nord Europa sul controllo del Mediterraneo, da una politica estera incerta e poco dialogante con la Russia di Putin – puntualizza il Consigliere. Guarda caso tutte queste debolezze, di una Europa che ha perso il suo ruolo originario, si ritrovano negli ultimi tre Governi italiani, un chiaro segnale di una decadenza politica che dovrebbe far riflettere i capi di Stato riuniti a Roma questo fine settimana – conclude Berlato.

