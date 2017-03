Riviera del Brenta, VIVA di ospitalità

Storia, bellezze architettoniche ed eleganti strutture ricettive per un soggiorno da favola



Tra Padova e Venezia, lungo le sponde del fiume Brenta, si snoda l’affascinante percorso della Riviera del Brenta.

Grazie alla sua particolare posizione strategica, e alla Repubblica della Serenissima, tra il Cinquecento e il Settecento questo placido fiume e il territorio circostante conobbero un periodo di grande splendore, reso manifesto dai numerosi e pregiati palazzi di villeggiatura dei ricchi patrizi veneziani. Per progettare gli edifici vennero chiamati grandi architetti e pittori tra cui il Palladio, lo Scamozzi, il Longhena, il Frigimelica, lo Zelotti, i Tiepolo. Queste meravigliose residenze venivano utilizzate dai nobili veneziani come punto di riferimento per il controllo degli affari nell’entroterra ma anche per periodi di svago e riposo.

Per scoprire queste architetture e la loro atmosfera seducente basta percorrere l’itinerario che segue il corso del fiume Brenta. Si può fare in macchina, in bicicletta o dalla prospettiva acquea, grazie a comode imbarcazioni.

Da Stra fino a Malcontenta, il Naviglio appare incorniciato da un susseguirsi di nobili e scenografiche facciate, a cominciare da Villa Nazionale Pisani e dalla vicina Villa Foscarini Rossi. Proseguendo verso Dolo si incontrano Villa Alberti, e subito dopo Villa Zulian Priuli Parth. A Mira la Villa Valmarana, di cui oggi rimane solo la Barchessa, fronteggia la settecentesca Villa Widmann Rezzonico Foscari con ampi spazi verdi, un laghetto e serre recentemente restaurate. A pochi chilometri altre due belle dimore antiche: Villa Allegri, edificata in epoche diverse, e Villa Franceschi, straordinario insieme di edifici storici del XVI secolo. Infine, a Malcontenta si ammira Villa Foscari, uno dei capolavori dell’architetto Andrea Palladio, oggi inserita nel Patrimonio Unesco.

Ma la Riviera del Brenta sa stupire e meravigliare i propri ospiti grazie anche a una viva e cordiale ospitalità. Qui troverete ottimi ristoranti – luoghi culto della gastronomia con le proposte di piatti tradizionali e di antiche ricette veneziane -, incantevoli strutture ricettive e un’accoglienza speciale che saprà rendere straordinario e indimenticabile il vostro soggiorno in questo lembo di terra veneta.

