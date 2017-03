RILEVATE TRACCE DI PFOS IN POZZO VERONESE. BOTTACIN E COLETTO



E’ stata riscontrata la presenza di solo pfos (acido perfluoottansulfonico) e non di altri elementi chimici della famiglia dei pfas (sostanze perfluoroalchiliche) in un pozzo superficiale gestito da Acque Veronesi.

L’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin comunica che l’ARPAV è stata immediatamente allertata e si è subito attivata. “Dai primi elementi raccolti – aggiunge – l’ARPAV esclude che possa esserci qualche collegamento con l’inquinamento da pfas nell’area di Trissino, nel vicentino. Lo sforamento dei limiti riscontrato nel pozzo veronese è di leggera entità ma, in ogni caso, l’attenzione resta massima. Anche il rilevamento di questo episodio conferma che l’attività di monitoraggio e controllo è continua e riguarda tutto il territorio regionale”

Da parte sua l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto mette in evidenza che “anche in questo caso stiamo lavorando in totale collaborazione tra ambiente e sanità. Purtroppo abbiamo sviluppato una certa esperienza su questo fronte. Tutte le iniziative che risultassero necessarie per salvaguardare la salute pubblica saranno adottate con la massima celerità”.

