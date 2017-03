La novità Ikea che rivoluzionerà la vostra vita



“Basterà un clic e il mobile sarà montato”: Jesper Brodin, responsabile della nuova linea Ikea, ha presentato i prodotti in legno che si monteranno a incastro. La linea si chiama Lisabö e si propone di ridurre l’impatto ambientare per l’assenza di accessori per assemblaggio. Il sistema di montaggio si chiama perno a cuneo. L’azienda svedese ha assicurato che un tavolo si potrà montare in soli 3 minuti.

Questo metodo permette di smontare e rimontare i mobili più volte senza comprometterne l’integrità strutturale.

“Qualunque grande esperienza di shopping, se fatta in coppia, diventa motivo di conflitto”, ha commentato Julie Peterson, professoressa di psicologia alla University of New England.

Il tavolo Lisabö è il primo in commercio ad adottare questa nuova meccanica Ikea, che era già stata provata con successo nel 2014 su un armadietto che si montava a incastro, senza bisogno di ulteriori utensili.

