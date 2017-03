Disabili in casa: 1.000 euro al mese per pagare la badante



Un contributo mensile per sostenere le spese dell’assistente familiare, cioè di chi si prende cura di un parente in difficoltà. E’ quello che l’Inps eroga ai dipendenti e ai pensionati della Pubblica amministrazione che hanno un familiare disabile in casa e che, per vari motivi, devono appoggiarsi ad una badante. Il contributo è di 1.000 euro al mese, al quale si accede grazie al programma «Home care premium», che partirà il 1 luglio 2017 e durerà fino alla fine del 2018. Ma le domande possono essere già presentate fino al 30 marzo. La graduatoria verrà pubblicata il 20 aprile. Dal 27 aprile, sarà possibile presentare nuove domande di adesione.

Chi ha diritto ai 1.000 euro al mese per pagare la badante

I 1.000 euro al mese per pagare la badante sono destinati, per ora, ai dipendenti e ai pensionati statali che convivono con una persona disabile. Il tetto massimo corrisponde alla disabilità gravissima, quella, cioè, che dà diritto all’indennità di accompagnamento, con un Isee socio-sanitario di 8.000 euro. Il grado di disabilità verrà verificato tenendo conto delle normali attività quotidiane del soggetto: la capacità di badare alla propria igiene personale, e di essere autosufficiente per mangiare o per muoversi dentro e fuori casa.

L’Inps eroga i 1.000 euro al mese come sostegno alle spese di assistenza, cioè per pagare la badante, quando il richiedente, por motivi di lavoro, non può assistere il familiare disabile. Ma questo contributo graverà, in parte, anche su dipendenti e pensionati pubblici: ai primi verrà trattenuto lo 0,35% della retribuzione, mentre i secondi dovranno versare lo 0,15% su base volontaria. A finanziare il contributo di 1.000 euro al mese per pagare la badante saranno anche i tassi di interesse sui prestiti e sui mutui erogati agli iscritti. La cifra stanziata per il programma «Home care premium» è di 220 milioni di euro. Per il prossimo anno sono previsti ulteriori 300 milioni di euro.

Come fare la domanda per i 1.000 euro al mese dell’Inps

La domanda per entrare in graduatoria e ottenere i 1.000 euro al mese per pagare la badante per l’assistenza di disabili in casa può essere presentata soltanto per via telematica e deve arrivare entro le ore 12 del 30 marzo 2017. Come accennato, le graduatoria verranno pubblicate il 20 aprile ed una settimana dopo (il 27 aprile) sarà possibile iniziare a presentare nuove domande.

Occorre collegarsi al sito dell’Inps e seguire il percorso: Servizi online > Servizi per il cittadino > Servizi Gestione dipendenti pubblici per lavoratori e pensionati > Gestione Dipendenti pubblici: domanda assistenza domiciliare. Quindi, accedere alla pagina con il codice fiscale ed il Pin o il codice Spid (il sistema di identità digitale).

Il menu del servizio mette a disposizione le seguenti voci:

inserimento nuova domanda: permette di compilare on line la domanda di assistenza domiciliare da inviare alla Direzione Provinciale competente;

consultazione domande protocollate: consente di visualizzare le domande inviate per verificare i dati di sintesi e per recuperare la domanda presentata;

contatti: per segnalare al Contact center eventuali malfunzionamenti.

Per poter effettuare la domanda, è necessario aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per la determinazione dell’Isee socio-sanitario del nucleo familiare ed avere ottenuto, in un secondo momento il modello Isee dall’Inps o da altri enti convenzionati.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: 1000 euro al mese per pagare la badante