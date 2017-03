Creazzo. Venerdì 31 marzo ore 20.30 dissertazione storica doc

“Vite nelle carte“

Oggigiorno la tecnologia digitale e informatica ha rivoluzionato la conservazione e consultazione dei dati. Ma per la storia di ogni aspetto della vita umana fino a pochi anni fa gli archivi sono lo scrigno principale delle fonti, principalmente sotto forma di carte, di cui solo una minima parte è stata digitalizzata. Negli archivi non mette piede quasi nessuno. Fanno eccezione una schiera sottile ma tenace di ricercatori professionisti o per diletto, una pattuglia pericolosamente striminzita di archivisti di mestiere, e – nel caso di enti o aziende un po’ grandi – pochi impiegati incaricati di depositare o ripescare carte.

Venerdì 31 marzo 2017, alle 20.30, si parla di archivi nella Sala Consiliare del Comune di Creazzo. La serata s’intitola ” Vite nelle carte. Archivi e storia di Creazzo“, ed è incentrata sugli archivi utili per conoscere la storia di Creazzo, specialmente quelli delle parrocchie e del Comune. In calce alle parole del volantino preparato per l’incontro, si trova fotografata una pagina del registro dei morti tenuto un secolo fa dal parroco di Creazzo, che elenca i morti in guerra nel 1915-16. La lista è sobria, la sua lettura forse gela di più di un testo meno impersonale. Farla conoscere serve per esemplificare, in un modo fra i molti possibili, come le carte degli archivi racchiudono le vite di tante generazioni che ci hanno preceduti.

L’incontro verrà introdotto e coordinato da Michael Knapton, curatore della Storia di Creazzo (un volume uscito nel 2013, il secondo in lavorazione). Parleranno Rinaldo Bressan, sul tema I registri parrocchiali di Creazzo dal ‘500 al ‘900, e Laura Valente, sul tema L’archivio del Comune di Creazzo dal 1871 al 1950. L’incontro, aperto a tutti, gode del patrocinio del Comune ed è promosso da tre enti: Comitato per la Storia di Creazzo; Associazione per il Recupero e la Salvaguardia degli Archivi Storici; Società Cooperativa Culturalmente, Vicenza.

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Knapton