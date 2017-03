Creazzo. Comunicato interrogazione pfas

Veronica Rigoni

Consigliere comunale Creazzo nel cuore



In qualità di Consigliere comunale del gruppo Creazzo nel cuore, ho presentato un’interrogazione comunale sull’emergenza Pfas in Veneto.

In data 8 marzo 2017 il programma televisivo “le Iene” trasmetteva uno speciale dedicato, pubblicando dati in cui compariva un’azienda sita in via Pisocche, a Creazzo, con prodotti contaminati dai valori fuori legge di concentrazione di Pfas pari a 57,4 nanogrammi, superando i limiti di performance indicati dalle autorità competenti. (Analisi del 03/2015).

Le domande che poniamo all’amministrazione sono molte: vogliamo sapere se ha appurato se l’acqua dei pozzi in questione viene ancora utilizzata per alimentazione animale, umana o per irrigazione; quali azioni l’amministrazione ha intrapreso quest’anno per monitorare la situazione dei pozzi privati nel comune di Creazzo; quali azioni l’amministrazione ha intrapreso nei confronti dell’azienda in questione; se, oltre all’ordinanza emessa ad Aprile 2016, si sono susseguite ulteriori informative verso i cittadini proprietari di pozzi di acqua privata; se l’amministrazione è a conoscenza che l’ultimo aggiornamento effettuato da Acque Vicentine sulla presenza di Pfas sulla distribuzione di acqua pubblica è del 28 Ottobre 2016, e vede presenza di Pfas in acqua pubblica di Creazzo pari a 0,01 (limite a norme di legge), e che quindi le analisi vengono pubblicate con cadenza semestrale privando la cittadinanza della possibilità di disporre di dati aggiornati; se l’amministrazione dispone dei dati delle analisi effettuate a campione sulla presenza di Pfas nel sangue dei cittadini di Creazzo e quali sono gli esiti; quali azioni l’amministrazione sta eseguendo per gestire e vigilare l’emergenza. Riteniamo doveroso ricevere risposte chiare e precise a tutela della salute dei cittadini di Creazzo, e non solo.

