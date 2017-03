CREAZZO. BOLLETTAZIONE TARI (TASSA RIFIUTI) 2017 – COMUNICATO



In questi giorni Poste Italiane sta consegnando la bollettazione della TARI (Tassa Rifiuti) 2017.

Si avvisa che per problemi tecnici legati al controllo e alla stampa, la postalizzazione degli avvisi di pagamento ha subito un sensibile rallentamento.

Pertanto si comunica che non saranno applicate sanzioni od interessi se si paga la prima rata oltre il termine del 16 marzo 2017.

