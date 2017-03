All’asta ‘Brilla & Billy’ lo yacht di Lucio Dalla

Lo yacht di Lucio Dalla, che l’artista curò nella costruzione in ogni singolo dettaglio affinché fosse esattamente come l`aveva sognato, è all’asta. L’imbarcazione, chiamata “Brilla & Billy” come i suoi due cani, è in vendita sul sito Catawiki fino al 14 marzo. E’ uno yacht di 23 metri che dal 2003 ha cullato le note suonate dal cantautore bolognese sino alla sua scomparsa a Montreux. E’ valutato tra i 430mila e i 559mila euro. Lo yacht ha una chiglia longitudinale massiccia in quercia ed è dotato di due motori e cinque cabine che possono ospitare fino a 9 persone. E’ equipaggiato persino con una sala di registrazione perfettamente attrezzata. Fu costruito dal cantiere Azzurro di Marotta, nelle Marche, e rimase nelle mani del cantautore fino al 2012, anno della sua scomparsa prematura. Proprio sull’imbarcazione Dalla compose “Tosca Amore Disperato” (2003), l’opera ispirata al melodramma Tosca di Giacomo Puccini e al dramma “La Tosca” di Victorien Sardou, e “Angoli nel cielo”, contenuta nell’omonimo album pubblicato nel 2009. Lo yacht era stato acquistato da un imprenditore napoletano, grande fan dell’artista, in una prima asta nel 2014.

Tags: all'asta lo yacht di Lucio Dalla