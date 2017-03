A Modena nasce presso il Tribunale l’Associazione Giustizia Modena, per la gestione comune e l’organizzazione delle esecuzioni immobiliari

Modena, 21 marzo 2017 _ Al via l’Associazione Modena Giustizia per la gestione comune e l’organizzazione delle esecuzioni immobiliari.



A costituirla, l’altro giorno, presso il Tribunale di Modena, sono stati Flavia Fiocchi (Presidente Consiglio Notarile di Modena), Daniela Dondi (Presidente Ordine degli Avvocati) e Stefano Zanardi (Presidente Ordine dei Commercialisti).

La nuova Associazione, secondo gli intenti dei firmatari, sarà anche un riferimento per lo sviluppo sul territorio di progetti condivisi e l’organizzazione di eventi formativi interdisciplinari.

Come funzionerà l’Associazione Modena Giustizia?

Come è noto, in base ad un Protocollo sottoscritto anni fa con il Tribunale di Modena, tutte le esecuzioni immobiliari si svolgono attualmente con ‘delega frazionata’, tale per cui ogni esecuzione vede due professionisti delegati dal Giudice, uno dei quali è sempre un notaio, a cui spetta il compito di redigere il nulla osta, e poi, in caso di assegnazione, quello di redigere il decreto di trasferimento e provvedere a tutte le formalità relative, compresa la cancellazione delle pregiudizievoli. Mentre l’altro delegato, avvocato o commercialista, si occupa di tutte le udienze di vendita, con relativi avvisi e relazioni periodiche, e del piano di riparto a conclusione della vicenda. L’ufficio del Delegato, fino ad oggi gestito da una Fondazione tra Avvocati, Commercialisti, CCIAA e Banche verrà, a partire dal mese di aprile gestito attraverso questa Associazione tra i tre Ordini coinvolti nelle esecuzioni chegestiranno in comune sia l’ufficio del Delegato che le esecuzioni immobiliari , che sono in numero sempre crescente.

Non solo: nell’ambito di un programma di ampio respiro, all’Associazione faranno capo eventi formativi interdisciplinari e, soprattutto, verranno messi in cantiere progetti condivisi, a beneficio dei tre Ordini ivi rappresentati.

