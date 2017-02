Vicenza. Inquinamento atmosferico – livello di criticita’ 2



In data 01 febbraio ARPAV ha comunicato che la centralina per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico ubicata a Vicenza in Quartiere Italia, ha rilevato il superamento, per tre giorni consecutivi, della soglia di 100 microgrammi/mc di PM 10.

A seguito di tale comunicazione e ai sensi della DGRV n.1909 del 29/11/2016 “Approvazione delle linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10″, sono scattate le disposizioni previste per il grado di criticità 2 per i PM10, recepiti dall’Ordinanza Sindacale n. 6 del 01/02/2017 con la quale viene ORDINATO a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento (02/02/17) ed i successivi 10 giorni:

1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell’abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl);

2. divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, salvo le seguenti esclusioni:

– veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

– veicoli di pronto soccorso sanitario;

– scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);

– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

– autovetture targate CD e CC.

– tutte le categorie di veicoli come elencati dall’art. 11 dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 1909 del 29 novembre 2016 “Approvazione delle linee guida per il miglioramento della qualità ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10”.

Si informa che resta comunque vigente fino al 31 MARZO 2017 quanto disposto con l’Ordinanza n. 5 del 01/02/2017:

1. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capilinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di tutti gli impianti semaforici presenti nel territorio comunale;

2. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;

3. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; 19°C per tutti gli altri edifici ad esclusione delle case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

