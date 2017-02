Vicenza. Chioschi al parco Fornaci e a San Biagio, pubblicato il bando per la concessione



Il settore Suap, commercio, attività produttive ha pubblicato il bando per la concessione di aree pubbliche per l’installazione stagionale di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande a parco Fornaci e a San Biagio (riva Bacchiglione).

La concessione è riferita al periodo aprile-ottobre 2017-18 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio a condizioni da rideterminarsi.

Gli aggiudicatari dovranno gestire il punto di ristoro e l’area assegnata per tutta la durata della concessione, alle condizioni del bando, curando al realizzazione di eventi culturali, animazione e attività ludiche.

“Con questo bando riproponiamo esperienze positive sia nei quartieri, con il chiosco a parco Fornaci, sia in centro storico, con il chiosco direttamente sulla spiaggia a San Biagio, che hanno riscosso tanto successo negli anni passati – dichiara l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti -. La commissione valuterà l’aspetto tecnico, le attività di animazione e l’esperienza dei gestori perché vogliamo che questi spazi siano gestiti con il massimo della professionalità”.

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 20 marzo con le modalità indicate dal bando.

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 23 marzo alle 9 a Palazzo degli uffici.

