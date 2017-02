Informagiovani, da venerdì 17 più informazioni e consulenza sulla mobilità all’estero



Dal 17 febbraio, e per un venerdì al mese, lo sportello specialistico sulla mobilità all’estero nella sede dell’Informagiovani di Vicenza verrà ampliato: sarà dato maggiore spazio ai temi inerenti lo studio, il lavoro, l’apprendimento delle lingue, le esperienze estive e di volontariato in un paese straniero.

Il servizio di consulenza, che funzionerà su appuntamenti di un’ora ciascuno prenotabili dal sito web www.informagiovani.vi.it, nasce per rispondere alle esigenze di ascolto, orientamento e informazione dei giovani utenti, ma anche per offrire loro strumenti utili a chiarire quali siano i passi da seguire nella ricerca di un’esperienza all’estero, fornendo assistenza e informazioni per la risoluzione di dubbi tecnici e pratici per candidature o per la ricerca di progetti mirati.

Lo sportello di Levà degli Angeli 7, da anni membro della Rete Eurodesk, proporrà in particolare informazioni specifiche sul programma “Erasmus+”, sia per la partecipazione dei giovani a proposte concrete (scambi, Servizio Volontario Europeo, ecc.) sia per la ricerca di finanziamenti da parte di associazioni che intendano percorrere la strada della progettazione europea.

Nello stesso tempo continua il progetto “Passaparola” per l’apprendimento linguistico attraverso conversazioni “tandem” con giovani madrelingua. Attualmente il programma è attivo in lingua spagnola il martedì alle 11 e il venerdì alle 16 nella sede dell’Informagiovani, ma si prevede l’avvio di incontri di conversazione anche in altre lingue, per creare molteplici opportunità ed imparare le lingue straniere in maniera informale.

La partecipazione al tandem è gratuita.

È comunque necessario iscriversi inviando un’email a [email protected] oppure chiamando il numero 0444 222045, indicando nome, cognome e recapito telefonico.

