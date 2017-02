Creazzo. Un sabato di Carnevale molto speciale: “A.Gen.Do. tra i bambini”



di Aldo SANTORO e Caterina FRANCHINA

Un sabato molto speciale quello appena trascorso a Creazzo, dove nelle forme più intensamente variopinte di gioia e divertimento ha sfilato per le vie del paese l’elite della nostra società: i bambini.

Dopo i preparativi che da almeno un mese e mezzo si producevano tra le rappresentanti di classe e le mamme e i papà volontari, un fungo su un carretto decorato ad arte, Gargamella, Grande Puffo e l’intero popolo blu elettrico dopo le Majorettes e la Banda Musicale hanno dato il via alla grande parata; impressionante la marea di adesioni e un premio a dir poco scontato che, per l’ennesimo anno, la giuria artistica ha conferito ai partecipanti della Scuola dell’Infanzia S. Marco.



Perfetta l’organizzazione, ordinate e fiere le mascherine con l’effetto sorpresa sempre dietro l’angolo perchè, quando si parla di Carnevale, non è nuovo a certe uscite un tale Stefano molto noto tra i cittadini, essendo stato tra tutti scelto alla guida ed a rappresentarli per un doppio mandato:

un aiutino?



Un altro aiutino?





Adesso avete capito? Proprio lui: al secolo Stefano Giacomin, eroe “anonimo” di questa kermesse 2017; se non ce lo avessero indicato chiaramente non l’avremmo mai riconosciuto, lui fieramente nascosto con le sue caramelle a girare tra i suoi cittadini a infondere buone novelle: una vera forza!

E poi facce note

facce colorate



facce dolcemente perplesse

facce rassicuranti

gente a cui non porgere MAI l’altra guancia gente da spalmare amiche speciali con papà speciali supereroi superamici

Chiudiamo questo racconto atipico di una magica giornata, in attesa di regalarvi foto e video in carrellata con un auspicio e un omaggio intriso di pure emozioni:

nella vita contano i regoli… e le regole ma ciò che conta davvero e primeggia su tutto e tutti sarà sempre il cuore e quello che la sera è accaduto al Palazzetto dello Sport di Creazzo ne è stata la più palese dimostrazione: SOLD OUT ad omaggiare un’associazione, l’A.GEN.DO., che di cuore ne dispensa in abbondanza nelle sue attività, con i suoi bambini e ragazzi per cui si impegnano per una completa e totale integrazione, senza conoscere mai fatica, buttando sempre una monumentale volontà oltre l’ostacolo. Questo video (proprio questo) lo dedichiamo a una mamma tra loro particolarmente speciale: Cristina, questo è per te! Standing ovation e grazie Creazzo, per tutto quanto, in sole 24 ore, ci hai regalato. W i bambini, w le famiglie, w tutti noi!!



PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: A.GEN.DO.