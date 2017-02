Creazzo. Insieme per ballare: Agendo per beneficenza



Non prendetelo come un incidente nell’agenda degli appuntamenti o un diversivo nelle ragioni di divertimento di un mese per antonomasia di stampo carnescialesco, quello che vi propone Agendo è qualcosa di più.

Loro sono dei ragazzi speciali, regalano ogni giorno a chi condivide spazi, tempi, affettività e consuetudine con loro un punto di vista unico, fatto da una sensibilità spiccatamente complessa e diretta, meravigliosamente dinamica e che si nutre come elemento vitale dei sorrisi, della gioia e della positività costruttiva di chi li affianca, gli sta accanto e condivide con amore il meraviglioso patrimonio che hanno da regalare di slancio a chi decide che sono complementari e valore aggiunto insostituibile.

Vi aspettano il prossimo 25 febbraio alle ore 20.30 al Palazzetto dello Sport di Creazzo. Ingresso 8 €.

Mancare sarebbe davvero un peccato mortale!

