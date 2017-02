Creazzo. I “puffi” della materna sono pronti alla grande sfilata



Entusiasmo alle stelle, giornata da incorniciare con un sole da antologia e vestiti pronti da sfoggiare per la ormai tradizionale kermesse di Carnevale di Creazzo.

La Scuola Materna S. Marco, con trascinatori indefessi i rappresentanti di classe delle varie sezioni (verde, gialla, arcobaleno, rossa e azzurra), è pronta a mettere in campo un’esplosione di allegria blu elettrico per conquistare ancora il titolo di trascinatore della sfilata con certificato di garanzia il plotone dei bambini vogliosi di mettere il sigillo a un’altra giornata indimenticabile di gioia e divertimento.

Parola d’ordine: PARTECIPAZIONE!! Partenza ore 14.30 Scuola Elementare Ghirotti.

