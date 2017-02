Creazzo. I dubbi dei 5 stelle sulla qualità dell’aria: interrogazione



Comune di Creazzo

Gruppo Consigliare Movimento Cinque Stelle

Creazzo, 11/02/2017

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE

Premesso che:

• In data 2 febbraio u.s. nel sito del Comune viene pubblicato che l’ARPAV ha comunicato che la centralina per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico, ubicata a Vicenza in Quartiere Italia, ha rilevato il superamento, per tre giorni consecutivi, della soglia di 100 microgrammi/mc di PM 10 e conseguentemente il Sindaco ha emesso apposita ordinanza n. 6 del 1.02.17;

• In data 7 febbraio con ordinanza sindacale n. 9 del 6.02.17 è stata revocata in parte la sopraindicata, comunicando che l’ ARPAV il 06 febbraio 2017, ha dichiarato che dal giorno 04 febbraio c.a. la concentrazione di PM10 in atmosfera, rilevata, sempre nella centralina sopra citata, i valori rientrano nei parametri previsti dalla legge;

• come è noto le polveri sottili (PM10) e ultrasottili (PM2.5 di cui non vengono date informazioni) sforando i limiti di legge, rappresentano un rischio per la salute dei cittadini e l”Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la correlazione tra polveri sottili e l’insorgenza di malattie: polmonari, cardio – vascolari.

• Con Ordinanza Sindacale n. 6 del 01/02/2017 e precedenti in materia, sono stati emanati provvedimenti che si ritengono non risolutivi della problematica a medio termine; è impensabile raggiungere risultati positivi che non prevedano un coordinamento di azione su larga scale territoriale, tenendo conto dell’orografia territoriale di Vicenza, del Veneto e della Pianura Padana;

• che nel mesi scorsi in Largo Tiepolo ha stazionato, per parecchi giorni, una centralina mobile della citata ARPAV , presumibilmente per le rilevazioni della qualità dell’aria;

• si evidenzia che i dati comunicati dalla citata Agenzia e pubblicati dal Comune di Creazzo sono relativi ad una centralina posizionata in un altro Comune;

• E’ necessario, pertanto, istituire un protocollo di azioni coordinate non solo per i Comuni della Regione Veneto ma anche con le Regioni Lombardia e Piemonte. La Regione Lombardia a tal proposito ha iniziato questo percorso.

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Chiede al Sindaco;

• Se l’Arpav ha comunicato all’Amministrazione di Creazzo i dati relativi alle rilevazioni

condotte recentemente nel nostro territorio e se si quali siano stati i valori emersi ;

• Se conosce le motivazioni con le quali la centralina è stata posta in azione di rilevamento

nella via indicata in premessa , non collocata in zona particolarmente trafficata

• Se non ritenga necessario di farsi interprete di una richiesta specifica al ‘Arpav Veneto di

un posizionamento di una centralina fissa nel nostro territorio per rilevazione, dei dati non

solo riferiti alle Pm10 ma anche quelle delle PM2,5, per un’ immediatezza degli interventi

atti alla protezione della cittadinanza;

• Quali altri iniziative intenda mettere in atto , oltre a quelle già predisposte, al fine di attivare

un’azione coordinata con le varie Istituzione per dare una soluzione alla problematica.

