Creazzo. Avviso deposizione resti ossei in ossario comune



Si informa che in data 01/02/2017 con prot. n. 2159 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line, l’avviso relativo alla deposizione di resti ossei in ossario comune di defunti provenienti da esumazione da campo di mineralizzazione.

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: deposizione resti ossei in ossario comune