Carnevale di Venezia



L’appuntamento della città lagunare più atteso, colorato e gioioso di tutto l’anno

Creatum: la fiera delle vanità. Questo il filo conduttore dell’edizione 2017 del Carnevale di Venezia in programma dall’11 al 28 febbraio per la direzione artistica di Marco Maccapani. Numerosi i poli della kermesse, con cuore degli eventi Piazza San Marco che ospiterà le botteghe degli artigiani e proporrà fino a sera spettacoli e musica per tutti i gusti. Un omaggio alle eccellenze veneziane ovvero a quelle arti che da sempre si sono intrecciate con la storia della città e che vedranno protagoniste in particolar modo i tessuti.

A dare il via alla manifestazione la Festa Veneziana sull’acqua costituita da uno spettacolo acqueo a Cannaregio, la sera di sabato 11 febbraio, seguito poi, la mattina di domenica 12, dal gioioso e variopinto corteo acqueo delle remiere lungo il Canal Grande.

Si entrerà nel vivo poi sabato 18 febbraio con l’apertura di Piazza San Marco e con il Corteo delle Marie del Carnevale.

Domenica 19 febbraio uno dei momenti più emozionanti con il Volo dell’Angelo in Piazza San Marco. La kermesse salirà d’intensità nei giorni “grassi”. Giovedì 23 la Ballata delle Maschere con il Taglio della testa al Toro con l’Associazione Compagnia l’Arte dei Mascareri. A seguire, domenica 26 febbraio, lo Svolo dell’Aquila e la premiazione del concorso della Maschera più bella, mentre martedì 28 lo Svolo del Leon, giorno in cui sarà proclamata anche la Maria del Carnevale 2017.

Ricco il palinsesto degli eventi in terraferma, dal Mestre Carnival Street Show, un vero e proprio buskers festival con marching band, artisti di strada, giocolieri, alle sfilate dei carri mascherati di Marghera e Zelarino.

Tra le feste, attenzione puntata al Dinner Show – La Galleria delle Meraviglie in programma al Casinó di Venezia.

