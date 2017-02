Arzignano. Sfilata di Carnevale 2017



Anche quest’anno la Pro Loco di Arzignano e l’Amministrazione Comunale di Arzignano

organizzano la tradizionale SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con partenza da Via Kennedy attraverso Piazza Marconi per tutto il Centro Storico CITTADINO

La sfilata si terrà il giorno MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017, con la partecipazione delle Scuole Materne di Arzignano.

Presenterà Dino Antoniazzi

(in caso di pioggia la sfilata si terrà in data 5 marzo 2017)

