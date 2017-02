Arzignano. Lo Yoga per potenziare la mente. Appuntamento in biblioteca



Il Metodo Y.P.S. è una sintesi delle tecniche più efficaci per lo sviluppo della consapevolezza di mente e corpo. In parole semplici e con esempi chiari, spiegheremo come il nostro cervello “ragiona”, e in base al suo funzionamento impareremo ad allenarlo per ottenere una macchina grandiosa e potente al nostro servizio: sempre e ovunque.

Y.P.S. è acronimo di Yoga per lo Sport: inizialmente il metodo YPS è stato infatti progettato dal Caoch Gian Pietro Scuccato appositamente per il Mental Training sportivo ma successivamente appurata la validità del metodo è stato poi proposto come strumento vero e proprio di

crescita personale.

Il metodo YPS è utilizzabile in ogni momento della giornata: hobby, lavoro, passeggiate, running, vita sociale, .. e aiuta ad incrementare concentrazione, benessere e consapevolezza nelle azioni quotidiane.

Il corso è aperto a tutti (sportivi compresi), è pratico e prevede sessioni di coppia e di gruppo.

1. Come allenare i sensi ad ampliare il loro campo percettivo, tecnica ed esercizi.

2. Scienza del respiro e rilassamento interiore: come integrarli nella vita quotidiana, tecnica ed esercizi.

3. Emozioni potenzianti: svilupparle, riconoscerle, alimentarle. Tecnica ed esercizi.

4. Come incrementare immaginazione e creatività per migliorare la qualità delle nostre azioni quotidiane. Tecnica ed esercizi.

5: Ripasso, approfondimenti e condivisione.

Docente: Gian Pietro Scuccato. Ingegnere gestionale, ha lavorato per 6 anni nel business come ottimizzatore di processi logistici, è istruttore professionista di Yoga da 6 Anni, collabora con il centro Vidya Yoga di Spagnago, tiene corsi di auto-sviluppo personale per conto di biblioteche ed è Coach professionista.

Date: 4, 11, 18 marzo e 1, 8 aprile

Orario: 10.00 – 12.00

Iscrizioni: Entro il 27 Febbraio

Costo: 60 euro

Età minima: 18 anni

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Istruzioni per l’iscrizione

I corsi avranno inizio se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto.

I corsi si svolgeranno presso il Laboratorio corsi, in Biblioteca.

I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 entro la data stabilita per ogni singolo corso.

I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o con bollettino postale seguendo le indicazioni riportate qui sotto.

I corsisti sono ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati ad arredi e materiali didattici.

Qualora il partecipante intendesse interrompere la frequenza al corso, o non potesse partecipare a tutte le lezioni, non verrà riconosciuto alcun rimborso.

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante saranno recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso.

Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione, il partecipante può rivolgersi al servizio Informagiovani 0444.476609, [email protected]arzignano.vi.it o alla Biblioteca 0444.673833, [email protected]arzignano.vi.it

Iscrizioni:

E’ possibile pre-iscriversi:

telefonicamente allo 0444.673833 o 0444.476609

tramite e-mail scrivendo a [email protected]arzignano.vi.it o [email protected]arzignano.vi.it

Attenzione: l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione.

Le iscrizioni non confermate attraverso il pagamento non saranno prese in considerazione.

Pagamenti:

I pagamenti possono essere effettuati:

• In contanti (no bancomat!) presso lo sportello Informagivani, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

• Con Bollettino postale disponibile anche in Biblioteca C/C POSTALE N. 000009130497

Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino

• Con Bonifico bancario: Iban IT 04 P 08807 60820 012000101453 Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus, via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino

Attenzione:

Chi paga con Bollettino Postale o Bonifico Bancario deve indicare, nella causale il Nome e Cognome di chi frequenterà il corso, il titolo esatto del corso, il periodo e luogo (Biblioteca di Arzignano) dove si terrà il corso stesso e inviare o consegnare ad Informagiovani copia dell’avvenuto pagamento

