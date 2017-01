Visite al Museo più alto d’Europa – Marmolada

Visite guidate gratuite al Museo della Grande Guerra



La Marmolada è il paradiso sciistico del Dolomiti Superski che ha la pista più lunga (La Bellunese, 12 km), la terrazza panoramica più affascinante (Punta Rocca, 3265 m) e il museo più alto d’Europa (Serauta, 3000 m).

Tre punti di forza che rendono la Regina delle Dolomiti una meta invernale davvero completa per chi vuole unire l’amore per la montagna ad un’intensa esperienza culturale: basta prendere la funivia che parte da Malga Ciapela per sciare sul famoso ghiacciaio della Marmolada, accedere al bellissimo ski tour del Sellaronda, godere di suggestivi scenari dolomitici e, senza togliersi gli scarponi da sci, fare una pausa tra la storia e i luoghi della Grande Guerra in alta montagna.

Tra gli appuntamenti che renderanno ancora più interessante l’inizio della stagione invernale 2016/2017 in Marmolada e nel territorio del Comune di Rocca Pietore ci saranno anche le visite guidate gratuite al Museo della Grande Guerra a 3000 Metri.

Su prenotazione, ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dal 21 dicembre fino alla fine di gennaio 2017, nei seguenti orari 10.00 – 11.00 e 14.00 – 15.00, sarà possibile effettuare visite guidate gratuite al museo Marmolada Grande Guerra 3000 M. A fine visita viene offerta una cioccolata calda.

