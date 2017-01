Vicenza. A Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico e Archeologico ingresso gratuito il 5 febbraio



Prende il via domenica 5 febbraio la nuova iniziativa dei Musei civici che prevede l’ingresso gratuito per l’intera giornata, ogni prima domenica del mese, alle sedi di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico oltre che del Museo del Risorgimento e della Resistenza: a quest’ultimo, dal 2 gennaio, si può accedere gratuitamente in tutte le giornate di apertura.

Le successive domeniche a ingresso gratuito saranno: 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno, 2 luglio, 6 agosto, 3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre.

“Abbiamo deciso di offrire l’opportunità di entrare gratuitamente nei tre musei cittadini che più di altri raccontano la storia e l’identità del territorio per allinearci a ciò che già stanno facendo i musei statali. Una conoscenza diffusa dei nostri musei crediamo possa essere una modalità di promozione e un modo per incentivare ulteriori visite. Invito in particolare chi non avesse ancora visto il Chiericati rinnovato con la sua nuova Ala Novecentesca a cogliere l’opportunità per comprendere come la Pinacoteca civica si stia sviluppando aumentando il numero delle opere esposte con un allestimento all’avanguardia. Sarà inoltre l’occasione per ammirare anche il Museo Naturalistico Archeologico arricchito con due nuove aree tematiche dedicate alle anfore romane rinvenute a Vicenza e ai reperti del criptoportico”- spiega il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci.

Palazzo Chiericati e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti con i consueti orari dalle 9 alle 17 (ultima entrata ore 16.30); l’accesso sarà possibile fino alla capienza massima consentita.

A Palazzo Chiericati si potrà visitare gratuitamente anche la mostra “Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra” al piano interrato.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

I visitatori si potranno presentare direttamente alla singole sedi museali.

Tra le nuove iniziative promosse dall’assessorato alla crescita è prevista l’apertura serale di palazzo Chiericati il terzo venerdì del mese, dalle 20 alle 24, a partire dal 17 febbraio.

