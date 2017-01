Veneto Aste. Domenica di annunci



DOMENICA DI ANNUNCI. A cura di Veneto Aste (consulenza in affari immobiliari all’asta,dr.ssa C. Franchina)

Come ogni domenica sono numerosi gli annunci che si rinnovano sui siti dedicati:

RICORDATE CHE GLI IMMOBILI ALL’ASTA, CON UN MINIMO DI ANTICIPO (20 GIORNI) DALLA DATA DI VENDITA, LIBERI O OCCUPATI CHE SIANO, SI POSSONO VISITARE.

Contattaci per informazioni utili al n.: 3283365212

Tra le migliaia di immobili all’asta in questo mese in evidenza alcune offerte top:

Vicenza. Ufficio al primo piano, composto da una stanza principale di circa 30 mq cui si accede dalla porta di ingresso, che dà su un balcone posto sul lato ovest. Sono presenti una seconda stanza di 8 mq posta a nord-ovest ed un bagno posto a nord di circa 4 mq.

Asta 29/03/2017

Valore di stima € 30.000,00

Offerta minima € 22,500,00

Info aste 328/3365212

Sarego. Appartamento e garage.

Asta 14/03/2017

Prezzo base € 44.925,00

Offerta minima € 33.693,75

Info aste 328/3365212

Grumolo delle Abbadesse. Appartamento ampie dimensioni, superficie complessiva m. 180 ca., 3 piano, ascensore condominiale, autorimessa al piano terra. Composto da numerosi vani e stanze, bagni, terrazzi.

Asta 14/03/2017

Prezzo base € 141.525,00

Valore di stima 166.500,00 €

Offerta minima € 106.143,75

Info aste 328/3365212

Bressanvido. Abitazione di ca. mq331 con soggiorno, cucina, locale cucinotto, ct, 4camere, bagno e soffitta, scala interna e corridoi/disimpegni; loc. accessorio esterno adibito a wc-lavanderia e cantina/ripostiglio. Deposito di ca. mq393 con porticato, loc. ricovero al pt; deposito-legnaia di pertinenza. Cortile/giardino comune di ca. mq637, collegato al terreno agricolo di ca. mq660.

Asta 9/03/2017

Prezzo base € 163.000,00

Offerta minima € 122.250,00

Info aste 328/3365212

Arcugnano. appartamento p.1 di una villa del 1770 (con vincolo di bene culturale): ingresso con anti, cucina, loggia, bagno-lavanderia, bagno, 3 wc, 4 camere, 6 stanze, salone, scala interna (mq 611).

Asta 15/03/2017

Prezzo base € 570.000,00

Offerta minima € 427.500,00

Info aste 328/3365212

Bassano del Grappa. Appartamento al p.rialzato di ca. mq103 con ingr.-soggiorno, cucina, disimpegno, 3camere, bagno e 4terrazzini; oltre a cantina al p.int. di ca. mq9 e posto auto coperto di ca. mq12.

Asta 16/03/2017

Prezzo base € 68.900,00

Offerta minima € 51.675,00

Info aste 328/3365212

Dueville. Appartamento di ca. mq90 al p1 con cucina-soggiorno, disimpegno, 2camere, bagno e lavanderia, 2terrazze di mq10. Al p.int. garage di ca. mq40.

Asta 09/03/2017

Prezzo base € 115,500,00

Valore di mercato 143.000,00 €

Valore di stima 121.000,00 €

Offerta minima € 86.625,00

Info aste 328/3365212

Asiago Appartamento con garage nel complesso condominiale denominato “Residence House”.

Asta 16/03/2017

Prezzo Base 55.200,00 €

Offerta minima 41.400,00 €

Info aste 328/3365212

Torrebelvicino. Appartamento P.T.: corridoio, 3 camere, bagno, soggiorno, cucina, deposito; P.1 sottostr.: giardino, magazzino, bagno, disimpegno; P.2 sottostr.: immobile semi-demolito.

Asta 13/03/2017

Prezzo base € 110.000,00

Offerta minima € 82.500,00

Info aste 328/3365212

Tonezza del Cimone. Albergo di ca. 1.899,40 mq, su 6livelli con: nei 2p. int. autorimesse, magazzini e alcune camere; nel pt entrata, bar, sale ristorante, reception, sala tv e soggiorno con portico e giardino; nei 3piani sup. tutte le altre camere dotate di servizio igienico al loro interno; piccola porzione della struttura utilizzata come appartamento dei conduttori dell’albergo.

Asta 28/03/2017

Prezzo base € 1.235.454,93

Valore di mercato 1.431.783,25 €

Valore di stima 1.235.454,93 €

Offerta minima € 926.591,20

Info aste 328/3365212

Schio. Villetta a schiera (mq. 208,4) p. seminterrato: garage, c.t., ripostiglio, cantina, taverna e bagno; p. rialzato: ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, 2 camere e bagno; p. sottotetto: soffitte; giardino.

Asta 30/03/2017

Prezzo base € 59.400,00

Offerta minima € 44.550,00

Info aste 328/3365212

Villaga. Porzione di capannone artigianale con annessa area di corte scoperta di pertinenza recintata e con accesso carraio chiuso con cancello scorrevole di ferro. La superficie coperta complessiva è di circa 312 mq. mentre l’area scoperta misura circa 720 mq. Il valore perizia del bene è di euro 106.250,00. La procedura ha ricevuto offerta di acquisto per Euro 45.000,00 e in caso di ulteriori interessati aprirà una gara per l’individuazione del miglior offerente. Si manifesta l’interesse all’acquisto entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Per maggiori informazioni contattare il Curatore Dr. Luigi de Anna tel. 0444/228000.

Info aste 328/3365212

Grancona. Capannone artigianale di ca. mq 460 al p.t. con spazio princ. di forma rettangolare con wc, stanza ad uso c.t. e deposito; area pertinenziale est. ad uso corte comune.

Valore di mercato 108.000,00 €

Valore di stima 89.000,00 €

Offerta minima 66.750,00 €

Info aste 328/3365212

