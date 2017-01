Sovizzo. Il Paese dei Libri 2017: Giustizia



L’Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica propongono anche per l’anno 2015 il Paese dei Libri, un progetto culturale di ampio respiro giunto alla sua nona edizione e nato con l’intento di promuovere la lettura partendo dai libri e dalle testimonianze scritte per spaziare nelle diverse espressioni artistiche.

Quest’anno il progetto avrà come protagonista la Giustizia.

In allegato: Programma febbraio – maggio

Per informazioni sulle attività:

Biblioteca Civica Sovizzo – Via IV Novembre, 10 – 36050 Sovizzo (VI)

Tel. 0444.1802130 – [email protected]sovizzo.vi.it

http://biblioinrete.comperio.it/library/biblioteca-di-sovizzo/

