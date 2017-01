Motor Bike Expo

Produzione, custom, racing, turismo e nuove tendenze

Motor Bike Expo, primo grande evento del nuovo anno alla Fiera di Verona, si conferma come una delle più importanti rassegne continentali dedicate all’universo delle due ruote a motore.

Invariata la formula, che vedrà la suddivisione in cinque aree tematiche statiche dedicate al prodotto di serie, al custom, all’abbigliamento e accessori, al mondo racing e al turismo.

I padiglioni coperti e le aree esterne del quartiere fieristico ospiteranno centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo, esibizioni, spettacoli e dimostrazioni; inoltre il pubblico potrà testare le novità della produzione di serie nelle zone demo-ride allestite dalle case.

Nella tre giorni di fiera si potrà ammirare il meglio di ciò che propone il motociclismo mondiale, non solo tutta la produzione di serie delle maggiori case costruttrici, ma anche moto da competizione, conoscere in anticipo le nuove tendenze dello stile e programmare acquisti, viaggi, impegni sportivi e vacanze.

Motor Bike Expo è anche uno tra i più importati appuntamenti, in terra italiana e uno tra i principali in ambito internazionale, del settore custom e personalizzazioni che vede la partecipazione delle principali griffe mondiali, personaggi al confine tra meccanica e arte, che riescono a tradurre il proprio estro e la propria creatività in realizzazioni sempre più esclusive, raffinate ed eleganti.

Ingresso giornaliero: € 16,00 / € 13,00 ridotto 6-10 anni.

