Latterie Vicentine partecipa a Marca Bologna 2017

Il 18 e il 19 gennaio la cooperativa vicentina conferma l’appuntamento con il grande Salone internazionale sui prodotti a marchio di terzi, organizzato da Bologna Fiere, in collaborazione con l’Associazione della Distribuzione Moderna (ADM).

Bressanvido, 13 gennaio 2017 – Il 18 e il 19 gennaio Latterie Vicentine, leader per la produzione e distribuzione di latte e suoi derivati, sarà a Bologna in occasione di Marca 2017, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata alla marca commerciale, organizzata da Bologna Fiere in collaborazione con ADM.

Una due giorni che vedrà la partecipazione delle più importanti insegne della GDO, con 615 aziende espositrici che potranno incontrare buyer da tutto il mondo, su una superficie di 29mila mq, sviluppati in tre padiglioni.

Una vetrina d’eccezione per i formaggi di Latterie Vicentine, in particolare per il prodotto di punta: l’Asiago Dop, lavorato nel più grande polo produttivo italiano sito a Bressanvido (VI), quartier generale della cooperativa vicentina.

“Da cinque anni Marca si conferma il primo importante appuntamento dell’anno per Latterie Vicentine – precisa il nuovo direttore commerciale Piero Cerato – Una manifestazione per noi di rilievo, in quanto ci permette di sviluppare un approccio strategico ed efficace con le principali insegne della GDO. Marca è l’unica fiera italiana sui prodotti a Marca del Distributore (MDD), la seconda in Europa e tra le prime a livello mondiale.”

“Parteciperemo anche quest’anno con i nostri migliori formaggi a marchio di terzi – continua Cerato – come Conad, il nostro biglietto da visita per i prodotti da banco taglio, Coop e Carrefour per il libero servizio e molti altri.”

Latterie Vicentine vanta una notevole presenza nei distributori a livello nazionale e crede nel valore della Private Label proprio per i volumi che ha: oltre un milione di litri di latte raccolti nelle 400 stalle dei soci, di cui l’88% viene trasformato in prodotti caseari, 360mila di Asiago Fresco Dop e 60.000 di Asiago Stagionato Dop, 72.500 forme di Grana Padano Dop, per un fatturato di 65,5 milioni di euro.

Numeri importanti che confermano ancora una volta il successo di Latterie Vicentine, dato proprio dal valore aggiunto delle 400 aziende agricole associate, vero motore della cooperativa. Latterie Vicentine lavora esclusivamente il latte raccolto dai soci nella produzione dei suoi formaggi, garanzia di alta qualità e genuinità per il consumatore.

“I nostri prossimi obiettivi includono anche il potenziamento del mercato estero, garantito dalla nostra Consociata Agriform che ha chiuso con successo il 2016: cifre da record che prevedono un fatturato di 140 milioni di euro, di cui 80 grazie all’export; una partnership che va a consolidare anche molte collaborazioni con insegne importanti. L’appuntamento con Marca non può che agevolare questo nostro percorso, visto che favorirà l’incoming di delegazioni di buyers internazionali provenienti dai principali paesi Europei, Stati Uniti e Canada. Vi aspettiamo quindi al padiglione 15, stand H24 con le nostre migliori forme di Asiago Fresco e Stagionato” conclude Cerato.

