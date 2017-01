E neve fu anche in pianura. A Creazzo già a lavoro i mezzi spargisale



Da tempo preannunciata, la neve, questa sera, ha fatto la sua comparsa a bassa quota anche nel vicentino. A partire dalle 20 una copiosa nevicata sta imbiancando Vicenza e tutti gli altri comuni della provincia fatta eccezione per il basso vicentino dove viene segnalata pioggia debole.

A Creazzo sono gia’ in azione i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaggio per le strade del comune. Sagra del Broccolo edizione 2017 all’insegna del manto bianco quindi visto che domani sera e’ prevista la prima serata della 18a edizione che si protrarra’ fino al 22 gennaio.

(foto repertorio)

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: neve