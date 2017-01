Creazzo. Certificazione delle spese per il servizio mensa scolastica



Per richiedere l’attestazione delle spese sostenute nel 2016 per il servizio mensa usufruito da figli iscritti alle scuole dell’infanzia o primarie, ai fini dichiarazione dei redditi 2017, il genitore deve compilare l’apposito modulo allegato che puo essere ritirato anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.



Il modulo potrà essere trasmesso allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

all’indirizzo e-mail [email protected]

fax al n°0444/338299

oppure consegnato a mano presso la Sede Comunale (piano terra Ufficio Protocollo) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 .

La certificazione potrà essere redatta solo in presenza di saldo positivo e quindi solo se in regola con i pagamenti.

