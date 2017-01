Creazzo. Asilo nido comunale: apertura iscrizioni per l’a.e. 2017/18



Dal 1 febbraio al 31 marzo 2017 si raccolgono le domande di ammissione all’asilo nido comunale A. Moro – Il Panda per l’a.e. 2017/2018, ai fini di formare la graduatoria iniziale.

La domanda va trasmessa, entro i termini sopra indicati, all’Ufficio Protocollo del Comune nelle seguenti modalità:

– tramite consegna manuale negli orari di apertura (da lunedì a venerdì orario 10.00/12.30 – martedì e giovedì anche pomeriggio orario 16.00/18.00)

– via fax al n. 0444 338299

– tramite pec all’indirizzo creazzo.[email protected] (attenzione l’invio può avvenire solamente da casella e-mail certificata – pec – non da e-mail normale)

