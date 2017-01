Asiago… Fiocchi di Luce



Asiago tra spettacolari giochi di colori e musica: all’Aeroporto Romeo Sartori tornano le suggestive serate con protagonisti i fuochi d’artificio che coloreranno il cielo a ritmo di musica. L’edizione di quest’anno di “Asiago…Fiocchi di Luce” sarà all’insegna dell’amore.

Tre le serate, dal 10 al 12 febbraio, con programmi a tema che allieteranno gli ospiti della cittadina dell’Altopiano. Durante la prima serata il tema sarà proprio la Luce vista nell’ottica della speranza nel futuro, argomento che sembra calzare a pennello con gli anni di crisi che stiamo vivendo. La seconda serata invece sarà personalizzata dalla Pace, un richiamo al centenario della Grande Guerra che ha fortemente segnato questi luoghi. La terza e ultima serata, San Valentino, avrà ovviamente come protagonista l’Amore.

Tutte le serate inizieranno alle ore 21:00 con animazione e musica mentre lo spettacolo piromusicale vero e proprio prenderà il via alle 22:00. In parallelo verrà organizzato un concorso fotografico dal titolo emblematico “Metti a fuoco”: verranno premiati i migliori scatti dei fuochi d’artificio fatti dagli spettatori che vorranno mettersi in gioco.

L’ingresso è gratuito con possibilità di parcheggiare all’interno dell’aeroporto.

