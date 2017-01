Amazon: 1.200 assunzioni in Italia nel 2017, ecco come candidarsi



Amazon, l’azienda americana, leader nell’e-commerce, dopo l’apertura del nuovo centro logistico a Vercelli, apre un nuovo centro logistico anche a Rieti. Amazon per il 2017 prevede di effettuare 1200 assunzioni.

Sono diverse le posizioni aperte, per candidarsi basta andare su amazon.it nella sezione lavora con noi e compilare i campi richiesti. Amazon ha un canale online di reclutamento, attraverso il quale i candidati possono visionare in modo pratico le posizioni aperte.

Inoltre possono effettuare la ricerca tematica con l’ausilio di appositi filtri quali parole chiave e sede di lavoro.

E’ possibile inserire il proprio Cv nel data base aziendale per rispondere online agli annunci di interesse.

Gli ambiti di lavori sono vari, si va dalla sicurezza per il cibo alla produzione di audio e video. Le opportunità di lavoro sono orientate con particolare attenzione ai più giovani.

