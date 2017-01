Altavilla Vicentina. Arriva la befana!!!

Mancano pochi giorni all’epilogo di questo magico periodo di feste e di condivisioni affetti che come ogni anno, a cavallo tra il vecchio e il nuovo, si succedono veloci fino all’apoteosi con la celebrazione della vecchia, la Befana.

Ad Altavilla Vicentina Shrek e cioccolata calda aspettano chi si voglia unire insieme al Circolo Noi di San Biagio Valmarana ed a tutte le associazioni aderenti per una manifestazione intrisa anche di beneficienza, con il ricavato che andrà alla ricostruzione della Scuola Elementare di Fiastra (MC) gravemente danneggiata dal sisma in centro Italia.

