Vicenza. Sport, nuovo look per la pista di skate a Parco Fornaci



Nuovo look per la pista di skate a parco Fornaci: appassionati di skateboard e writers si sono incontrati nei mesi scorsi per riqualificare l’area con vere e proprie opere di street art.

L’impianto, luogo di aggregazione del quartiere di San Giuseppe all’interno del parco delle Fornaci, in gestione all’assessorato alla partecipazione, è stato, infatti, decorato con graffiti a cura dell’associazione Pro Sport Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla formazione.

“Ben venga la valorizzazione degli impianti sportivi di Vicenza con azioni belle e importanti come questa – ha dichiarato l’assessore alla formazione Umberto Nicolai –, resa possibile da persone innamorate del loro sport e soprattutto della nostra città”.

“L’amministrazione non può che essere orgogliosa – ha aggiunto l’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova – di iniziative che vanno a valorizzare zone dei quartieri, come la grande area verde di via Farini, molto apprezzata dai residenti.

Sono state 150 le bombolette spray di colore utilizzate per coprire le scritte esistenti e per dare corpo a una vera e propria opera collettiva a tema libero: ciascuno dei sette artisti a livello nazionale e internazionale (Peeta, Joys, Cento, Soler, Secse, Nolac, Franko) era, infatti, libero di esprimersi come meglio credeva.

Al termine di otto giorni, e soprattutto notti, di lavoro dei writers, una serie di esibizioni di skate hanno dato vita a una grande festa di sport e street art, che hanno reso ancora più viva e colorata la bowl di parco Fornaci.

Al link https://vimeo.com/195292932 è disponibile un video che documenta i lavori di riqualificazione della pista prodotto da SBVL/Est.d 2006 con il supporto di Clash, Salad Days Mag, Blkmark, A.S.D. Pro Sport Vicenza, Street Box Video Lab; filming ed edit Alberto Scattolin (STVB).

