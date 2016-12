Tre, due, uno… Buon Anno!

Feste, musica e fuochi d’artificio! Così si festeggia il Capodanno in Veneto



Il Veneto accoglierà il Nuovo Anno con tanta musica e fuochi d’artificio nelle piazze cittadine e per i più temerari ci saranno festeggiamenti ad alte quote. Non resta che decidere quale meta raggiungere per inaugurare uno splendido 2017.

Verona. “San Silvestro 2016 – Capodanno 2017″: il tradizionale evento in Piazza Bra accompagnerà l’attesa con la presenza di personaggi famosi, grandi concerti live e dirette sui canali televisivi nazionali. L’apice dello show sarà raggiunto a mezzanotte quando i fuochi d’artificio illumineranno la piazza davanti l’Arena, accompagnati dalla musica dei dj (http://bit.ly/2hDNsM). Il Lago di Garda risplenderà, invece, per il meraviglioso spettacolo pirotecnico previsto per la mezzanotte in Piazza Statuto a Malcesine (http://bit.ly/2hDAsG2)

Padova. Prato della Valle ospita la grande festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Dalle 22 la piazza si riempirà di musica dal vivo e animazioni per chiudere in bellezza con lo spettacolo pirotecnico previsto per la mezzanotte. (http://bit.ly/PvY156)

Vicenza. Un tripudio musicale invaderà la città con ballerini e performer da tutta Italia che si muoveranno sulla musica dei dj chiamati a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. L’evento culminerà con un grandioso brindisi. (http://bit.ly/2gCJc1w)

Venezia. Anche quest’anno la splendida città di Venezia farà pulsare i cuori degli innamorati con l’evento “Love me. 2017″ in Piazza San Marco: il nuovo anno sarà salutato con un bacio all’unisono come messaggio d’amore e di pace. A fare da sfondo a quest’immagine un magico spettacolo pirotecnico (http://bit.ly/2hkyzRZ). Altro immancabile appuntamento è il concerto di Capodanno alla Fenice, diretto da Fabio Luisi. (http://bit.ly/2gCIq4U). Jesolo celebra l’anno nuovo con “Random. Una festa a caso”, un evento per chi desidera divertirsi con spensieratezza (http://bit.ly/2hnQZxs) mentre Bibione proponendo cenone, musica e spettacolo pirotecnico a mezzanotte (http://bit.ly/2i6CzWo). Il primo dell’anno sarà salutato con un bagno mattutino a Bibione (http://bit.ly/2i6CzWo) e al Lido di Venezia. (http://bit.ly/2igC0tF)

Treviso. Il centro storico di Treviso propone nelle varie piazze musica per tutti i gusti: piazza Aldo Moro e Piazza dei Signori si muoveranno al ritmo dei dj, musica degli anni ’60-’70-’80 invaderà piazza San Vito mentre alla Loggia dei Cavalieri si verrà allietati dalle note del ballo liscio e moderno. L’inizio del nuovo anno sarà salutato allo scoccare della mezzanotte dai rintocchi della Torre Civica e dallo spettacolo di fuochi d’artificio. (http://bit.ly/2hlPAIy)

Montagna veneta. L’alternativa ai cenoni e alle feste in piazza si trova nella splendida cornice delle montagne. I rifugi organizzano ricchissimi cenoni ad alta quota accompagnati da musica e finale spettacolo pirotecnico. A Cortina d’Ampezzo chi invece vuole dare il benvenuto all’anno nuovo in maniera unica potrà seguire le guide alpine sulla Tofana di Rozes e brindare sopra i 3.000 metri (http://bit.ly/2hDrgBv). “Cinque format, una grande festa!”: il claim della grande party che si terrà nel Palaghiaccio di Asiago. Una grande evento che porterà sul palco i successi internazionali di tutti i tempi e di tutte le generazioni (http://bit.ly/2i4I9cT)

