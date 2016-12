Sagra del broccolo 2017



Dal 13 al 22 gennaio Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza, presso gli impianti sportivi di via Torino, la 18^ edizione della “Sagra del Broccolo Fiolaro”.

In tale occasione nelle domeniche 15 e 22 gennaio si terrà il consueto mercatino.

