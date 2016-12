PD Veneto. Giallo Moretti: “ammalata di viaggio?”



Avrebbe detto di non poter partecipare alla discussione sulla Legge di Stabilità perché malata, ma sul suo profilo Instagram è spuntata una sua foto in India. Protagonista di questa ‘avventura’, raccontata dal ‘Gazzettino.it’, Alessandra Moretti, consigliera regionale veneta del Partito Democratico. In realtà già prima si vociferava che la politica fosse alla festa di matrimonio di Jorge Sharma, un noto e ricco imprenditore del settore orafo che opera a Vicenza, scrive ancora il quotidiano.

Ma è stata poi la stessa Moretti poi a confermare il suo viaggio a Jaipur con quello scatto accompagnato dalla scritta: ‘Un viaggio che apre gli occhi sul mondo’. E poi ai pettegolezzi ha risposto così: “Sono fuori città e… ammalata da viaggio”. “Non c’è alcun ‘casus’ Moretti: Alessandra non ha mai chiesto un congedo per malattia. E’ rimasta assente per alcuni giorni durante la discussione in Consiglio per il bilancio, niente più” ha detto all’Adnkronos, Stefano Fracasso, consigliere regionale veneto del Pd ‘difende’ la sua collega e capogruppo. “Ribadisco- spiega Fracasso- non c’è alcun giallo, si tratta di un’assenza e niente più. Forse la cosa che ha ‘scatenato’ la rete sono state alcune sue dichiarazioni: su una presunta ‘malattia da viaggio’. Ecco, consiglierei ad Alessandra di essere più prudente nelle sue dichiarazioni per evitare tutte queste conseguenze -. In ogni caso, Alessandra sta rientrando, in serata sarà a casa e domani dovrebbe essere regolarmente presente in aula, tanto più che la discussione sul bilancio regionale continua e si protrarrà fino a metà della prossima settimana”.

