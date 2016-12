Natale a Padova



Un Natale di effetti speciali e piccoli e grandi eventi studiati dall’Amministrazione comunale per rendere ancora più speciali le festività dei cittadini e dei turisti che ogni anno scelgono di visitare la città.



Le iniziative coinvolgono sia il centro storico che i quartieri della città e propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali, eventi per i bambini per vivacizzare il periodo delle feste.

Il total white per far risplendere i tesori di Padova. Una calda luce bianca avvolgerà Padova illuminando e valorizzando i suoi tesori architettonici e le vie più frequentate del centro storico. Palazzo del Capitanio e Palazzo dei Camerlenghi (lato Piazza dei Signori) e Palazzo della Ragione (lato Piazza dei Frutti) risplenderanno per mezzo di particolari effetti luminosi che verranno proiettati sulle loro facciate.

Porta Portello, Porta Savonarola, Porta San Giovanni, Porta Molino e Porta Ponte Corvo saranno illuminate con bagni di luce colorata.

Il Prato sarà un grande protagonista del Natale padovano con le sue fontane danzanti, giochi di acqua, fuoco, musica e luce. In Piazza Cavour verrà invece installata una gigantesca sfera di luce, dove i visitatori potranno entrare e scattare selfie e foto ricordo. Una grande novità di quest’anno è stata riservata a via Santa Lucia che dal 2 dicembre si trasformerà in Christmas Street, un percorso scenografico creato da una perfetta sincronia di luci e musica, con tanto di romantica nevicata.

Piazza Eremitani per le famiglie e i golosi! Pista di pattinaggio, due antiche giostre e il mercatino di prodotti tipici e golosità accoglieranno i baby visitatori e per un mese sarà sempre Natale! Spettacoli fissi o itineranti, giocolieri, cori gospel e babbi Natale sui trampoli, ma anche laboratori creativi, mercatini e intrattenimento.

