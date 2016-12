Dopo la bufera Alessandra Moretti si dimette da capogruppo Pd



“Questa mattina ho scritto ai consiglieri regionali del Pd per convocarli lunedì mattina. Durante quell’incontro intendo rimettere il mio mandato da capogruppo in Regione”. Lo ha scritto sabato sul suo profilo Facebook Alessandra Moretti, capogruppo del Pd in Regione Veneto, a pochi giorni dalla bufera causata dal suo viaggio in India, mentre i suoi colleghi del Consiglio regionale del Veneto erano impegnati nell’esame della legge di bilancio.



“Ritengo opportuno in questa fase non esporre i colleghi a strumentalizzazioni di sorta e – continua la Moretti sul proprio account social – pur avendomi loro rinnovato la fiducia, credo sia doveroso tutelare la coesione della squadra in Regione e nel contempo dare un segnale ai cittadini”.

