Creazzo. Cercasi educatore asilo nido



Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel posto di Istruttore-educatore asilo nido Cat. C. Scadenza presentazione domanda: 12 dicembre 2016 ore 12.30

E’ possibile presentare domanda per la partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel posto di Istruttore educatore asilo nido di categoria C.

avviso-pubblico-per-formazione-graduatoria-a-tempo-determinato

modulo-domanda-1

PR: 0

Mi piace: Mi piace Caricamento…

Share This Post Tweet

Tags: Creazzo. Cercasi educatore asilo nido