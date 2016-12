“Ridateci la Madonnina”… Anche no!

Foto A. Santoro



Lettera firmata

Uno striscione sotto la nicchia vuota: una pagliacciata ad opera di chi?

Di gente che non ha capito fino in fondo il vuoto e il suo disvalore: non siamo allo stadio!!!

Un luogo di culto non deve attirare l’attenzione di tifosi della domenica e non pensavo si potesse arrivare fino a questo punto per ridicolizzare una presa di posizione, di cuore, popolare.

Spero qualcuno lo tolga presto: piuttosto stanotte butto una colata di cemento per togliere io stesso questa vergogna e non permettere che nessuno ci scherzi ancora su.

Siamo creatini, non cretini: ma i vigili dove sono che ognuno fa quel che vuole per strada. Mah.

